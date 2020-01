Müllgebühren stinken zum Himmel: aha erhöht den Preis der Biosäcke um 40 % von 9,80 auf 14 Euro

Das neue Jahr fängt ja gut an. Da hat doch der Abfallwirtschaftsbetrieb aha die Müllgebühren in der Region Hannover zum Jahresbeginn 2020 extrem erhöht! Wer im Umland für seinen Restmüll auf Säcke besteht, muss sogar noch tiefer in die Tasche greifen. Grund für die Anhebung der Gebühren sollen laut Aha gestiegene Personalkosten (plus 6 Millionen Euro) und sinkende Wertstofferlöse sein. Das dürfte jedoch nicht der einzige Grund sein. Schon seit Jahren versucht Aha die Sacknutzung abzuschaffen, weil die Abfuhr die Mitarbeiter deutlich stärker belastet als die von Tonnen.

Deutlich teurer wird zum Beispiel der 30-Liter-Biosack, Aha erhöht den Preis von derzeit 70 Cent auf einen Euro. Somit kosten die 30-Liter-Biosäcke (eine Rolle á 14 30-Liter-Säcke im Jahr 2020 14,00 Euro, das sind 40 Prozent mehr). Sie sind in der Region weiterhin im Einzelhandel käuflich zu erwerben.Die Betreiber der Homepage von aha wissen davon aber noch nichts! So ist unter dem nachfolgenden Link https://www.aha-region.de/entsorgung/alleszudensae... immer noch der alte Preis angegeben. Die 30-Liter-Biosäcke (eine Rolle á 14 30-Liter-Säcke kostete im Jahr 2019 9,80 Euro)Das sind zum Beispiel Bioabfälle:• Obst- und Gemüserest (ungekocht)• Tee- und Kaffeefilter, Eierschalen• Küchentücher aus Papier• Blumen- und Pflanzenreste• Baum-, Strauch- und Hecken- sowie Rasenschnitt• Laub und Wildkräuter („Unkraut“)Das sind zum Beispiel keine Bioabfälle:• Gekochte Obst- und Gemüsereste• Essensreste• Windeln• Tierstreu• Asche

Die Abfallwirtschaft Region Hannover produziert aus den Bioabfällen Qualitätskompost.