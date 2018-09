Land verweigert Tempo 30 vor Bennigser Kita

Bürgermeister Christian Springfeld hat in dieser Woche eine offizielle Anordnung für eine Geschwindigkeitsbegrenzung rund um die Kita "Am Gut", jetzt an der Hauptstraße in Bennigsen unterzeichnet. Die neuen Schilder müssten von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aufgestellt werden - doch die verweigern die Anweisung.

Tausende PKW und LKW fahren tagtäglich durch den Ort Bennigsen, von den zahlreichen Rübenlastern ganz zu schweigen. Hier an der Hauptstraße befindet sich nach dem Umzug aus dem viel zu klein gewordenen Quartier am Rittergut die Kindertagesstätte, in der ehemaligen Gaststätte Stamme. Vor Ort soll alles in Ordnung sein, so die Landes-Verkehrsbehörde.Der Eingang der Kita befinde sich nicht direkt an der Hauptstraße. Außerdem habe man direkt vor der Haustür eine Fußgängerampel. Die Eltern könnten doch gegenüber in der Messestraße parken und die Kinder so sicher über die Hauptstraße bringen. Bei der Landes-Verkehrsbehörde arbeiten wahrscheinlich nur kinderlose Eltern, anders ist die Ablehnung gegen Tempo 30 nicht zu verstehen!