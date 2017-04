Jägerschaft: Bürgermeister glänzen mit Abwesenheit

Reinhard Ebeling informierte die Versammlung über wichtige Neuerungen im Hinblick auf den Schießnachweis, über geänderte Vorschriften im Hinblick auf die Verwendung bleihaltiger Munition, die in diesem Jahr Pflicht wird, und über den Jahres-Streckenbericht des Kreisjägermeisters.Für eine 25jährige Mitgliedschaft in der Jägerschaft Springe wurden ausgezeichnet: Klaus Baumeister aus Alvesrode, Monika Bönsch, Springe, Christoph Feise, Völksen, Jürgen Genth, Schliekum, Hans Küttler, Springe, Dr. Stephanie Schaaff, Düsseldorf, Yorck- Michael Trappe, Eldagsen, Dr. Hans-Christian von Wedemeyer, Eldagsen, Wenke von Witzleben, Lüdersen und Jörg Wollenberg aus Springe.50 Jahre stehen auf der Urkunde für Eberhard Becker aus Bennigsen und Hans-Peter Pinnecke aus Brünninghausen. 60 Jahre in der Jägerschaft Springe sind Gerd Janßen aus Wülfinghausen, Wolfgang Mörlins aus Schulenburg und Wilhelm Puchmüller aus Altenhagen.Als Lehrgangsbeste konnte Nicole Härtel aus Rohrsen die Jägerprüfung 2017 beenden. Zweitbester wurde Dr. Thomas Klug aus Bredenbeck. Nils Braunert aus Mehle bestand die Jägerprüfung ebenso wie Patrick Gaßmann aus Völksen, Tilo Hofmann aus Bad Münder, Dennis Meyer aus Wehrbergen und Friedrich Wettberg aus Nienstedt.Beim Jahresbericht ließ Reinhard Ebeling durchblicken, dass die Waschbären den Höchststand erreicht haben, die bleifreie Munition noch in diesem Jahr Pflicht wird und bei den Abschüssen die weiblichen Tiere mehr in den Vordergrund rücken müssen.Nach der Entlastung des Vorstandes und Neuwahl eines Kassenprüfers hielt Fridel Siekmeier vom Munitionshersteller RWS einen fast 60-minütigen Vortrag über den Umgang bleifreier Munition in der Praxis. Danach war man sich einig: Wildbret ist eines unserer gesündesten Nahrungsmittel überhaupt.