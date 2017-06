Herr Ortsbürgermeister Jörg Niemetz: Bennigsen leidet nicht nur unter dem enormen Schwerlastverkehr

Bennigsen. Lärm die ganze Nacht hindurch und nun gibt es auch erste Schäden an den anliegenden Häusern – in Bennigsen wächst der Unmut über den Schwerlastverkehr immer mehr. Seitdem an der Kreuzung in Gestorf eine neue Ampelanlage installiert wird, hat sich der Verkehr durch die vor Ort einseitige Straßenführung noch einmal erheblich erhöht. Mit Beginn der Rübenernte, die diesjährige Kampagne beginnt Anfang September 2017, wird sich die Situation nochmals verschärfen.

Schon 2013 forderte der damalige Ortsbürgermeister Hartmut Rieck ein sofortiges Tempolimit von 30 km/h für schwere Lastwagen und setzte alle Hebel in Bewegung, um die Menschen im Ort nicht nur vor Lärm zu schützen. Doch bis heute lamentieren die Verantwortlichen hin und her, ohne zu einer Lösung zu kommen. Dabei wird im Springer Ortsteil Eldagsen als das vorgelebt, was hier in Bennigsen nicht durchführbar sein soll. Seit 2014 gilt auf der Langen Straße, sie führt mitten durch den Ortsteil, Tempo 30! Erst einmal nur nachts, zwischen 22.00 und 6:00 Uhr, als Lärmschutz für die betroffenen Anlieger.Doch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sieht zurzeit keinen Anlass, für die vom Bennigser Ortsrat geforderte Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht auf der Straße Osterland (L 460) und der Hauptstraße (L 402) zu reagieren. Somit kann der Schwerlastverkehr vorerst weiter mit Tempo 50 durch die Landesstraßen in Bennigsen rasen. Man hat zwar vor einigen Monaten wieder eine Verkehrszählung durchgeführt, aber wahrscheinlich auf einem Sonntag, zu unerklärlich sind die Ergebnisse.

Der Bennigser Ortsrat weiß, dass die Belastungen durch den Schwerlastverkehr gerade im Herbst zur Kartoffel- und Rübenernte gravierend sind. Die Mitglieder wissen auch von einigen Anwohnern, deren Häuser durch die vom Schwerlastverkehr ausgelösten Erschütterungen Schaden genommen haben. Sie wissen auch von den Lastwagen, die die Trasse durch Bennigsen gern als Verbindung zwischen Autobahnen nutzten. Eine Tempo-30-Regelung wäre preiswert und ein erster Schritt, um diesen Problemen zu begegnen.

Für einen gemeinsamen Ortstermin, der schon so oft vorgenommen wurde, aber nie stattfand, sollte die Landesbehörde, aber auch die Springer Landtagsabgeordnete Gabriele Kohlenberg, die Polizei und die betroffenen Anlieger der beiden Straßen eingeladen werden.