Heimliche Absprachen? Stadt Springe ignoriert Gefahr

Die Situation rund um die Süllbergstraße 1 in Springe-Bennigsen ist seit Jahren unerträglich!Dieses Gebiet, das schon im letzten Jahr vom damaligen Leiter des Ordnungsamtes, Werner Mosch vor Ort begutachtet wurde und für nicht tragbar erklärt wurde, ist trotz Tempo 30 weiterhin lebensbedrohlich, aber nichts passiert!

Nur wenige Autofahrer, die von der Landesstraße 460 einbiegen, fahren dort Tempo 30 und die Kurve wird grundsätzlich scharf geschnitten. So fahren dort täglich hunderte PKW, die alle im Oberdorf ihr Domizil erreichen wollen. Ältere Mitbürger mit einem Rollator, Personen mit Hunden, junge Ehepaare mit einem Kinderwagen oder der normale Fußgänger haben dort keine Chance, da der Gehweg oft zugeparkt ist und rundherum wild geparkt wird! Die Bürger aus Bennigsen, ob alt oder jung, laufen unter Gefahr auf der Straße, da es mitunter keine andere Möglichkeit gibt.Die Ankreidung ist kaum noch zu sehen und die Verlängerung der Kreidespur bis auf die Straße (siehe Foto) versteht kein Autofahrer und Fußgänger!Das ganze Parkproblem könnte schnell behoben werden, doch da läuft im Hintergrund ein Gentlemen's Agreement mit Besitzer W. und der Stadt Springe, was nach Jahren der Suche in den vermotteten Gewölben des Rathauses gefunden wurde. Diese Absprachen sind rechtlich zweifelhaft und unerträglich!

Die Parkbucht vor dem Hause Süllbergstraße 1 ist eigentlich für fünf (5) Fahrzeuge gedacht. Sie müssten aber, wie auch an der Landesstraße üblich, in Fahrtrichtung parallel zum Hause stehen, und nicht mit der Fahrzeugfront zum Bürgersteig! So ließ die Stadt Springe mal eben über den Bürgersteig einen langen weißen Strich ziehen. Nun parken dort mitunter 20 Firmen PKW, die dann natürlich den normalen Verkehrsfluss und auch die Begehung durch den Fußgänger unmöglich machen. Da auch auf der anderen Seite seitlich zur Straße und an allen anderen Stellen geparkt werden darf, kam es beim Ausparken der Fahrzeuge schon oft zu Unfällen. Was muss eigentlich geschehen, bis diese Probleme abgeschaltet werden?