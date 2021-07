Halbherzige Bürgermeister-Kandidaturen mit Rückversicherung

ein Beitrag von Heinz Bähre

Nun kommt auch noch eine dritte Kandidatur gegen den amtierenden Bürgermeister Christian Springfeld daher. Aber alle bei SPD, Die Grünen und den Linken sind wohl selbst nur mäßig überzeugt von einem Erfolg bei der Bürgermeisterwahl gegen Springfeld. Die Kandidaten arbeiten jedenfalls mit einem Sicherheitsnetz, dass sie nach verlorener Wahl weich auffangen soll.

Jeder der drei hat sich bei den Aufstellungsversammlungen zusätzlich auch einen aussichtsreichen Listenplatz für den Stadtrat reservieren lassen. Wenn hauptamtlicher Bürgermeister nicht klappt (was gegen Christian Springfeld ziemlich wahrscheinlich ist), dann eben ehrenamtlicher Ratsherr in den nächsten 5 Jahren. Parteibuch und Sicherheitsdenken – aber so sollte es nicht sein, denn das ist jetzt schon nur halbes Engagement.

Wir brauchen in Springe einen kenntnisreichen Bürgermeister, der "Stadtverwaltung" einfach kann und nicht erst angelernt werden muss. Der Amtsinhaber Springfeld hat es fast 6 Jahre gezeigt. Keine Mehrheit im Stadtrat, aber ruhig durch das Meer an Aufgaben geschippert. In Corona Zeiten die Situation erkannt und ständig informiert und erläutert, was der Normalbürger aus den Vorschriften von Bund und Land kaum herauslesen konnte. Beim Dauerbrenner Wiederkehrende Beiträge ist er klar auf der Seite der WBK-Gegner.Wir brauchen für das Amt besonnene Leute. Keinesfalls sollten wie über Monate geschehen, wenn ihnen die Argumente ausgehen, andere Meinungen auf Facebook mit einem langen Sündenregisterabqualifiziert werden, nur weil man es selbst als Ratsherr so verbockt hat. Dauerabonnenten in dieser Gruppe wissen sicherlich, wen ich meine....

Da ist die CDU vielleicht sogar besser beraten. Wenn kein erfolgversprechender Kandidat daherkommt, dann lässt man es mit der Bürgermeister-Kandidatur einfach sein. Eigentlich traurig in der Demokratie für eine Groß-Partei, aber besser Einsicht als Unvernunft- Deshalb gleich im ersten Wahlgang jede mögliche Stimme für Christian Springfeld; auch damit uns ein zweiter (kostenintensiver) Wahlgang erspart bleibt.

Ihr Ratsherren hier in Springe wisst es oft eben gerade nicht mehr. Sonst hättet ihr bei 3.000 Unterschriften und 4.000 Widersprüchen gegen WKBs doch schon mal die Glocken gehört.