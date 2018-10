Gekaufte Artikel: Die HAZ vergrault ihre letzten Leser

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (Kurzform HAZ) ist eine in Norddeutschland und insbesondere in der Region Hannover verbreitete Tageszeitung, die auch einen überregionalen und internationalen Fokus hat. Die verkaufte Auflage beträgt mit der Neuen Presse zusammen fast 150.000 Exemplare, ein Minus von 36,2 Prozent seit 1998, so Wikipedia.

Die HAZ ist in Kombination mit ihrer Schwesterzeitung, der Neuen Presse, Niedersachsens größte Tageszeitung. Regionalausgaben ergänzen die HAZ. Der Deister-Anzeiger ist eine Regionalbeilage der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse und gehört zu den Madsack Heimatzeitungen der Verlagsgesellschaft Madsack. Er erscheint im Tabloid-Format als Lokalzeitung in der Zeitung täglich von montags bis sonnabends. Aber auch in nachfolgenden Städten ergänzen Regionalbeilagen die HAZ und die Neue Presse: Barsinghausen, Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Gehrden, Hemmingen, Isernhagen, Laatzen, Langenhagen. Lehrte, Neustadt, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Uetze, Wennigsen, Wedemark und Wunstorf gehören dazu.Ich frage mich jeden Tag erneut, was die HAZ aus dem Deister-Anzeiger gemacht hat. Kaum ein Leser hat es bemerkt: Die HAZ ist im Springer-Teil fast ein Spiegelbild der Neuen Deister-Zeitung, aber nur fast. Sie, die Verantwortlichen Macher der HAZ, kaufen lokale Artikel von der NDZ, streichen und kürzen ohne Sinn und Verstand und setzen Überschriften, die gar nicht mehr zum ursprünglichen Inhalt passen. Seit Jahren werden wir Leser hier im Springer Umland so hinters Licht geführt. All das, was die NDZ auf ihren eigenen Seiten verantwortungsvoll publiziert, steht so nicht auf den verkauften Seiten an die HAZ. Nur ein Bruchteil davon, schon gar nicht aktuell, wird so vermarktet. Mehrere Schreiben an die Chefredaktion der HAZ blieben unbeantwortet, nur einer, Clemens Wlokas, zeigte schon vor einiger Zeit Verständnis für uns Leser und bedauerte die gesamte Situation.

Was waren das noch für goldene Zeiten, als die Redakteure der HAZ vor Ort aus Springe aus eigenen Büros berichteten, so wie Andreas Zimmer und viele andere.