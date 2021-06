Es reicht! Seit Jahren blockiert ein Anzeigenblatt in Bennigsen Sitzplätze und nichts passiert!

Tradition und Moderne – dafür steht das Verlagshaus J.C. Erhardt seit seiner Gründung im Jahr 1874 gleichermaßen. Das heute in fünfter Generation geführte Unternehmen gibt drei Zeitungstitel heraus. Der Renner ist die im Berliner Format erscheinende Neue Deister-Zeitung, die täglich Leser durch ihre Aktualität beeindruckt. Redaktionsleiter ist Christian Zett. Seit 1977 wird zusätzlich jeden Mittwoch ein Anzeigenblatt herausgegeben, das an alle Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt wird: die „Aktuelle Woche“. Mit „Hallo Sonntag für Springe und Bad Münder“ kam im Sommer 2006 ein weiteres Gratisblatt hinzu, dass seit Ende Januar 2015 komplett überarbeitet als "Hallo Wochenende" sonnabends, manchmal auch erst sonntags verteilt wird. Der Verlag J. C. Erhardt wird inzwischen in fünfter Generation von Ellen und Burkhard Schaper geführt.

Das alles ist großartig und wirklich lobenswert, wäre da nicht das ewige Problem der Verteilung. Allein die Abstellflächen für die Wochenblätter (Haltestelle Bennigsen-Osterland) ärgern nicht nur Anwohner, Fahrgäste einiger Haltestellen und auch die CDU im Ortsrat Bennigsen. Die hatten im letzten Jahr schon mal lautstark Protest eingelegt. „Es kann doch nicht sein, dass Bushaltestellen voll mit Zeitungen zugepackt werden, und nicht nur ältere Fahrgäste keinen Sitzplatz mehr finden, die sollen dafür bezahlen“ hörte man über andere Kanäle. Burghard Schaper erinnerte den Ortsrat an die vielen guten Dinge, die von ihm und seinen Mitarbeitern schon für die Stadt Springe geleistet wurden, seitdem ist nichts mehr zu hören.

Fazit: So, wie auf dem Foto von heute zu sehen, darf es nicht weitergehen! Da darf sich Herr Schaper nicht wundern, wenn einige Mitbürger nicht nur empört reagieren. Schon seit Jahren ist dies ein Thema an besagter Haltestelle, doch Abhilfe wurde noch nicht geschaffen. Ein neuer und vernünftiger Ablageplatz muss her, dann fliegen einzelne Blätter auch nicht mehr am Osterland entlang und wartende Bürger finden einen Sitzplatz! Wie dickfällig muss man eigentlich sein, um diese Situation zu ignorieren? Regiobus ist informiert!