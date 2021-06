Endlich: Die Zukunft für Springe hat begonnen

Die Wählergemeinschaft Zukunft für Springe hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die beiden Stadtratswahlbereiche aufgestellt. Insgesamt 16 Personen werden sich auf den beiden Listen am 12. September zur Wahl stellen. Außerdem kandidiert die Wählergemeinschaft auch für den Ortsrat Völksen.

Die Dauerbrenner „Wiederkehrende Beiträge“ und Straßenausbaubeiträge (Strabs) werden die Wählergemeinschaft bis zu der angestrebten Abschaffung weiter beschäftigen. Hierfür werden wir mit anderen Parteien nach der Wahl die Mehrheit im Stadtrat suchen. Auch die Abwassersatzung mit ihren hohen Kosten für den Privateigentümer erfordert eine bürgerfreundliche Korrektur.Wir setzen uns für ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept ein. Die „Flickschusterei“ bei einzelnen Maßnahmen in den bisher immer isoliert betrachteten Stadtteilen muss ein Ende haben.Der Name unserer Wählergemeinschaft ist bewusst gewählt worden. „Zukunft für Springe“ will die Weichen der Stadtentwicklung frisch justieren und überholtes Kirchturmdenken 45 Jahre nach der Gebietsreform beenden. Gerade wegen der erkennbar hohen finanziellen Belastungen im Baubereich (Schulgebäude, Feuerwehrhäuser, Rathaus, Kitas, etc.) wollen wir uns für eine solide Planung und Ausführung sowie Finanzierung einsetzen.Im Wahlbereich I Springe-Alvesrode-Altenhagen haben wir 11 ortsansässige Kandidaten gefunden, die sich aufgrund ihrer beruflichen und privaten Erfahrungen mit Engagement in das Unternehmen Stadtrat begeben wollen.Aber auch in den anderen Stadtteilen vom Süden bis zum Osten der Stadtgrenze (Wahlbereich II) kandidieren z.T. alte Hasen und neue Gesichter.Allen gemeinsam ist neben den o.g. Themen auch der Wunsch nach einer veränderten Diskussionskultur im Stadtrat und auch bei einer besseren Beteiligung und Information der Bürger über geplante städtische Maßnahmen. Hier finden sich interessierte Springer Einwohner, die zur Kommunalwahl im Herbst 2021 eine Veränderung in den Ratsstrukturen herbeiführen wollen. Diese Wählergruppe will und wird mit den jetzt bekannt gewordenen Ratsmandaten die aktuellen Strukturen und das "Durchregieren" abstellen. Dann sind die Bürgerinteressen ohne die Mehrheit der aktuellen Betonköpfe besser im Rat zu hören.

Kandidaten der Wählergemeinschaft Zukunft für Springe Wahlbereich Springe I

1 Wolff, Reinhard Richter am Landessozialgericht Hindenburgstr.15, Springe2 Overesch, Bernd Dipl.-Betriebswirt Jägerallee 15, Springe3 Meier, Bernhard Maschinenbaumeister Rosenstr. 8, Springe4 Nold, Klaus-Dieter Dipl. Verwaltungswirt (FH) Charlottenburger Str. 4, Springe5 Hämmerle Dr., Alexander Chirurg Zum Dammfeld 26, Springe6 Gaier, Ulrich Maschinenbaumeister Friedlandstr. 8, Springe7 Heinsohn, Detlev Kultusministerium Schöneberger Str. 10, Springe8 Zerbst, Hans-Ulrich Dipl.-Ing. Informationstechnik Spenner Brink 1, Springe9 Fuchs, Gerhard Trockenbauer Heinrich-Göbel-Str. 23, Springe10 Ketelhake, Ute Textildesignerin Am Handanger 18, Springe11 Orzel, Klaus Rentner Tivolistr. 22, Springe

Wahlbereich Springe II

1 Kohlenberg, Jürgen Architekt, Dipl.-Ingenieur Marienstr. 7, Springe2 Bähre, Björn Kaufmann i. Einzelhandel Hauptstr. 33A, Springe3 Schmidt, Gudrun Dipl. Verwaltungswirtin (FH) Triftkampstr. 26, Springe4 Tschirch, Dirk Dipl.-Ingenieur(FH) Niedersachsenstr. 52, Springe5 Staubach, Lothar Schulungsleiter Versicherungen Am Goldenen Acker 26, Springe