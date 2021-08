Die Zukunft für Springe liegt in unserer Hand!

...von Heinz Bähre

Etwas Material für diejenigen, die den Nachbarn und Freunden einmal die Wählergemeinschaft erklären wollen:

Neu auf der kommunalpolitischen Bühne drängt die Wählergemeinschaft Zukunft für Springe mit 15 Kandidaten in den Stadtrat. Die Wiederkehrenden Beiträge und die Abwassersatzung waren einmal das auslösende Moment für die beiden Bürgerinitiativen. Viele Gespräche und Verhandlungen mit guten Argumenten konnten die bisherige Ratsmehrheit nicht vom Anliegen der BIs überzeugen. Da entstand die Idee, mit einer Wählergemeinschaft für den Stadtrat zu kandidieren. Eine regelmäßige Bürgerbeteiligung, ein tragfähiges integriertes Stadtentwicklungskonzept und auch eine neue Herangehensweise an die vielfältigen baulichen Probleme an städtischen Gebäude werden von der Wählergemeinschaft angestrebt.

Gelebte lebendige Demokratie ist den Mitglieder der WG ein Anliegen. Transparent und offen wurden die ersten Gesprächsrunden mit den Bürgern gestaltet. Nachbarschaftstreffen mit jeweils vll. 30 Teilnehmern zeigen den Gesprächsbedarf der Springer Bürger. Neue Ideen lassen sich in gemütlicher Runde besser ansprechen als in offiziellen Bürgerfragestunden. Dazu zählen auch regelmäßige Gesprächsforen mit Akteuren aus der Bürgerschaft, der Politik, der Wirtschaft und den Vereinen und Verbänden. Ein schlechtes Beispiel ist die Sportstättengebühr. Jahrelang verhandelt und in Prozessen ausgeurteilt, findet das Thema kein Ende. Ist es für den Stadtsäckel lohnend, so viele Sporttreibende wegen dieser geringen Beiträge auf die Palme zu bringen?Eine integrierte Stadtentwicklung unter Einbeziehung aller Stadtteile ist ein wichtiges Anliegen. Schnellschüsse wie das Hallerforum müssen vermieden werden. Dies um so mehr, wenn andere wichtige Anliegen wie die der Zustand der KiTas und die Zahl der Plätze einen Mangel demonstrieren. Die WG Zukunft für Springe fragt sich, warum denn die aktuelle Mehrheit im Stadtrat in den vergangenen Jahren hier nicht voran gekommen ist.Wir haben in Springe erkennbar große Probleme. Das marode OHG wird egal ob Neubau oder Sanierung viel Geld kosten. Kita-Neubauten, neue Feuerwehrhäuser und auch ein für Verwaltungsabläufe dringend notwendiges Rathaus endlich mit einem Bürgerbüro sind in der Planung, können aber wegen der schieren Masse nicht sofort umgesetzt werden. Zukunft für Springe fordert hier, endlich eine tragfähige Prioritätenliste aufzustellen, die nicht immer wieder durch Schnellschüsse ad absurdum geführt wird.

Wir sind für eine Innenstadtbelebung. Aber auch die Stadtteile müssen weiter entwickelt werden. Die Altersstruktur in Springe lässt es schon als fahrlässig erscheinen, dass die wachsende Gruppe älterer Menschen (über 30 Prozent in Springe sind die Generation 60+) mit ihren Lebenserfahrungen nicht ausreichend gefragt und eingebunden wird. Wir können es uns doch gar nicht leisten, auf diesen großen Erfahrungsschatz zu verzichten.

Drei Stimmen für die WG Zukunft für Springe. Sie steckt wegen des Alphabets ganz am Rande des großen Stadtrats-Stimmzettels. Kopieren, teilen und weiterreichen, wo immer es geht.