Die Grün-dlichen, mal ein Statement zur Kenntnisnahme: "Schriftwechsel, Diskussionen und Verleugnung strafen unsere ehrliche Arbeit."

2021 begann mit Schnee. Viel Schnee. Sosehr sich die Kinder darüber auch freuten, für den Alltag waren diese Massen viel zu viel des Guten.

Somit war es nicht verwunderlich, dass die städtischen Räumdienste jeder Orts an Ihre Grenzen stießen. Für Bennigsen, Völksen und Lüdersen haben wir, die Gründlichen das geändert und mit unserem Know-How unseren Ort selbstverständlich bestmöglich unterstützt.

Der erste Einsatz, am Sonntag erfolgte salopp gesagt auf eigene Kappe. Und Hilfe war dringend nötig, so wurden wir rückwirkend am Dienstag von Bauhofleiter Andreas Rudatzki ausdrücklich mit den Worten: "Bitte macht weiter, wir zahlen eure Arbeit" angeheuert.Mit Landwirt Karsten Rodenberg Dennis Feise und dem Team von Brennholz Lühmann konnten wir mit 7 Mann und Maschinenpower in einer koordinierten Hauruck-Aktion zügig und "Grün-dlich" aufräumen. Die Schneeberge wurden nicht nur an den Straßen aufgetürmt, sondern mit Radladern Maschinen und Großraummulden auf umliegenden Felder gefahren. In mehreren Einsätzen Tag und Nacht halfen wir Bennigsen, Völksen und Lüdersens Anwohnern nicht im Schneechaos stecken zu bleiben.Jegliche Absprachen mit dem Bauhof wurden, leider, telefonisch getroffen. Für uns als qualifiziertes Dienstleistungsunternehmen bindend.Erst Recht in dieser Situation waren kurze Dienstwege und auch Vertrauen Grundvoraussetzung für schnelles, effektives Handeln um den Bürgern zu helfen. Grün-dlich und zuverlässig haben wir unserem Auftrag erfüllt. Unseren Arbeitseinsatz beendete der Bauhof zum 13. Februar.Die Rechnung von uns, ohne den 1. Sonntagseinsatz an die Stadt Springe ist noch immer strittig. Wiederholter Schriftwechsel, Diskussionen und Verleugnung strafen unsere ehrliche Arbeit. Statt ordentlicher Abwicklung und vielleicht ein kleiner Dank für die schnelle und effektive Unterstützung bekommen wir Papierflut, Kulanzangebote und Teilzahlungen. Die Zahlung für angeblich nicht beauftragten Arbeiten wurde erst verweigert. Dann teilweise, nach interner Prüfung bezahlt... und nun wird mit Rückforderung gedroht, wenn wir nicht mit der Rechnungskürzung einverstanden sind.Es soll wohl so sein, dass die Bürokratie lieber die Einwohner und Firmen im Chaos versinken lässt, statt zu Ihren Zusagen zu stehen.

Für unser Bennigsen, Völksen und Lüdersen haben wir, Die Grün-dlichen unser Know-How fair, integer und wie immer mit Herzblut, statt Bürokratie eingesetzt.

Mit der bitte um Stellungnahmen, sowie Berücksichtigung bei den kommenden Kommunalwahlen.

Mit freundlichem Gruß

Christian Grobe