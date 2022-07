Der Kommentar

Am Donnerstagabend war die letzte Ratssitzung in Springe vor der Sommerpause. Brisante Themen, ängstliche geheime Abstimmungen über die WKB, eine neu gemischte Gruppenbildung von Ratsmitgliedern (die Guten sind leider nicht mehr da), und einem neuen Ratsvorsitzenden Dr. Eberhard Brezski, der souverän durch den Abend führte und alles im Griff hatte.

Bürgermeister Springfeld wies seine Anschuldigungen mit aller Härte zurück und verwies auf zahlreiche und langwierige Prozesse, die von ihm und seinen Mitarbeitern erfüllt worden waren.





In schwierigen oder angespannten Situationen kommt es häufig vor, dass man die Fassung verliert und die eigenen Handlungen im Nachhinein nicht mehr kontrollieren kann. So geschehen, als die geheime Wahl zu den WKB zur Abstimmung stand. Jörg Niemetz (CDU), stellvertretender Ortsbürgermeister aus Bennigsen, und immer im Schatten von Christian Springfeld, „erbrach sich mit einem Wortschwall“ über unseren Bürgermeister. Er warf ihm und seinen Mitarbeitern Untätigkeit und andere verbale Fremdwörter vor. Bei solchen Gefühlsausbrüchen hat man jedoch die wesentliche Eigenschaft eines Menschen mit Werten vernachlässigt – die Contenance, Herr Niemetz! Haben Sie schon jemals nur einen kleinen Teil von dem geleistet, was Christian Springfeld vorweisen kann?

Ach ja, dem Chronisten dieser Zeilen wurde, ohne Namensnennung, das Fotografieren während der Ratssitzung nur mit eingeholter Genehmigung der abgelichteten Personen empfohlen. Nur mit einer Akkreditierung soll das möglich sein. War etwa der Bundespräsident zu Gast?