Christian Springfeld - Zukunft für Springe

Meine Tätigkeit als Diplom-Finanzwirt (FH) im Niedersächsischen Finanzministerium und der Oberfinanzdirektion Hannover ermöglichte es mir, umfassende Erfahrungen im Verwaltungsbereich zu sammeln – und zielführend seit 2016 in meiner ersten Amtsperiode als Bürgermeister von Springe einzusetzen!In dieser Zeit hat Springe viel erreicht: Unsere Stadt wächst und gedeiht, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Doch damit sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange! Es gilt, dranzubleiben, auf den Weg gebrachte Projekte umzusetzen, und Springes Erfolgsgeschichte auch in den kommenden fünf Jahren mit mir fortzuschreiben.Springe hat Zukunft! Und diese Zukunft möchte ich als Ihr Bürgermeister auch weiterhin zum Wohle der Stadt mitgestalten. Mit jeder Menge Schwung, mit Mut zur Kontroverse, einem offenen Ohr für alle Bürgerinnen und Bürger und mit dem festen Willen, Springe in jeder Hinsicht voranzubringen! Wie wahr! Dranbleiben! Springfeld für Springe!