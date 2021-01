Bürger Initiative Bennigsen

Wiederkehrende BeiträgeLiebe Mitbürger in Bennigsen und den Nachbarorten,die Normenkontrollklage gegen die Satzung über Wiederkehrende Beiträge war erfolgreich. Das OVG Lüneburg hat die Satzung aufgehoben und keine Revision mehr zugelassen.1.Sie haben Widerspruch eingelegt, den geforderten Betrag jedoch damals unter Vorbehalt gezahlt. Dann hätten sie jetzt Anspruch auf ihr gezahltes Geld zuzüglich der Zinsen nach Kommunalabgabengesetz .2.Sie haben Widerspruch eingelegt und Aussetzung der Vollziehung beantragt. Dann würden sie ebenfalls das Verfahren beenden und keine Zinsen an die Stadt zahlen müssen.Der Stadtrat will nach bisheriger Kenntnis die verworfene Satzung durch eine Neuregelung nachbessern. Ob es dazu kommt, ist offen. Ggf würden sie dann als Resultat aus den Hinweisen des OVG später in diesem Jahr doch wieder einen neuen Bescheid mit geänderten Beträgen bekommen. Ein neuer Widerspruch, ggf. wieder die Zinsforderung diese dann jedoch erst wieder mit Kenntnis und Datum des neuen Bescheides im Jahr 2021.Deshalb also gehen sie bitte diesen Weg. Wegen der aktuellen Coronalage können wir keine Präsenzversammlung durchführen. Anregungen, Fragen können sie uns jedoch jederzeit ggf. unter der Emailadresse BI-Bennigsen@heinz-baehre.de stellen.Für die BI Bennigsen Silvia Kahle 05045 6163