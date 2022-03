Bennigser Ortsrat setzt Rüben-Ärger auf seine Agenda

Der Ortsrat Bennigsen will das Thema „Rübenkampagne“ endlich angehen. Kaputte Straßen, zu hohe Geschwindigkeiten der LKW, nächtliche 120 Dezibel durch leere 40 Tonner Alutransporter, laufende Beschwerden der Anwohner, fehlende Polizeiunterstützung während der Kampagne, all das kann so nicht weiter gehen. Der Wunsch: nächtliches Tempo 30, wenigstens während der Rübenkampagne!

Bennigsens Ortsbürgermeister Klemens Brandt hatte zur Ortsratssitzung hochrangige Fachleute eingeladen. Till Markgraefe, Head of Agricenter im Nordzuckerwerk in Nordstemmen, beantwortete fast 60 Minuten zahlreiche Kritik der Anwohner. Sogar Gestorfs Landwirt Björn Estorf, der Pattenser Spediteur Eckhardt Ihssen und Disponent Eckardt Rogge unterstützten Markgraefe bei seinem Frage und Antwortspiel.Zahlreiche Anwohner am Osterland aber auch an der Hauptstraße fühlen sich seit Jahren enorm gestört, so Ortsbürgermeister Klemens Brandt. Durch die 17000 Tonnen Rüben, die täglich im Zuckerwerk Nordstemmen verarbeitet werden, fahren hunderte LKW aus allen Richtungen nicht nur durch die Ortsteile Springes. Dabei rasen die 40-Tonner über eine sehr kaputte Landesstrasse 460, die von der Straßenmeisterei aus Wennigsen durch eine falsche Verarbeitung der Oberfläche, noch kaputter wurde. Durch die hohen Erschütterungen, so ein Anwohner am Ortseingang von Bennigsen, seien in seinem Hause schon Risse aufgetreten. Auch im Optik Geschäft am Denkmal flogen nachts Brillen aus dem Wandregal.Schon vor drei Jahren hatte Nordzucker dem Bennigser Ortsrat eine Messtafel spendiert, um so ihre LKW-Fahrer zu sensibilisieren. Doch das Umhängen der Tafel nimmt der Ortsrat nicht so genau, kostet es doch jedes Mal ca. 175 Euro. Weihnachten wurde es an einer ganz falschen Stelle aufgehangen und als Dankeschön kappte man dann noch den Strom, da die Weihnachtssterne Strom brauchen.

Schon bei der Orteinfahrt vom Steinkrug kommend, muss der Verkehr ausgebremst werden! Hier kommen PKW teilweise noch mit 80 Sachen in den Ort. Die vorhandene halbherzige Konstruktion einer „Halbinsel“, ist eine glatte Fehlkonstruktion, und das seit 15 Jahren. Dort muss ein Fußgängerüberweg die Sicherheit aller gewährleisten. Vize-Ortsbürgermeisterin Elke Thielmann-Dittert versprach, sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung und für eine Reparatur der Straßen einzusetzen. Ihr Wort in Gotte Ohr!