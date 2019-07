Anzeige

Bahnschranke in Bennigsen 4

Meine Antwort an das Umweltministerium das Theaterstück. Mit dem Lastenfahrrad hat mir mit Springe gereicht und ich glaube nicht, dass das die Augsburger Puppenkiste das aufnehmen würde. Bei einer Sendung NDR 1 zu Thema habe ich angerufen und konnte meinen Brief vorlesen, irgendwann kam der Hinweis: Ihre Gesprächszeit ist gleich zu Ende. Danach KA NP-Thema Umwelt, einen Redakteur angeschrieben und auch Antwort erhalten. Noch mehr Unterlagen hingeschickt mit dem Vermerk ob ich auch bei ihm gescheitert bin. Auf keinen Fall, wenn etwas von mir in die Berichterstattung passt, käme es zum Tragen, ich solle mich doch an die örtliche Presse wenden. Hatte ich ja schon zum Anfang. Egal, ich fahre zur NDZ möchte mich an den Redakteur wenden, ist aber nicht da. Ich dachte was ich da über ihn gelesen habe, der Mann ist richtig. Den Finger in offene Wunden legen, nachhaken wo es weh tut. Ich lasse meine Unterlagen da, es war am 04.07. und kann jetzt

auch das mit KA versehen. Keine Antwort.

Am 17.07. lese ich in der Zeitung: NP-Fete mit viel Programm. Unter anderem, Umweltminister Lies trifft sich mit Schülern. Thema Klima/Umwelt.



Jetzt Pause, dann weiter.

