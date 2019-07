Anzeige

Bahnschranke in Bennigsen 2

In 2 bis 3 Monaten beginnt die Rüben und Kartoffelernte, bis Dezember sind pro Tag ca. 120 Güterzüge angekündigt und die geschlossene Schranke hat keine Lust hochzugehen. Bei der Pünktlichkeit der Bahn passiert es, dass die Schranke für 2 Züge geschlossen bleibt, das sind etwa 3-4 Minuten. Einer der S-Bahnzüge hat oft noch einen Güterzug hinter sich, das sind dann bis 6 Minuten geschlossene Schranke und viele laufende Motoren. Da war doch etwas am Anfang mit zukunftsweisendes Klimaschutzvorhaben. Aber die ganze Arbeitskraft steckt schon im Lastenfahrrad, das reicht doch wohl und mit der roten Nase haben wir doch ganz bestimmt den richtigen Riecher. Ich habe an das Umweltministerium geschrieben, das Problem der laufenden Motoren. Die Dame aus dem Umweltministerium könnte sich bei den 5 Umweltexperten mit einreihen. Die Antwort: Ein Lastenfahrrad könne sehr wohl ein Umweltprojekt sein und das mit den laufenden Motoren: Da steht ein Schild, darauf steht, dass die Motoren bei geschlossener Schranke abzustellen sind und wenn ich Verstöße entdecke, könnte ich ja eine Anzeige machen.



Es geht bald weiter

