Bahnschranke Bennigsen/das wars

etwas älteren Ausgabe der HAZ ist von 10 000 LKW´s die Rede die aus dem Calenberger-Land die vorgeschriebene Route durch Bennigsen benutzen und natürlich leer wieder zurück fahren.Dann kommen die Kartoffeltransporter,deren Ziel ist das Bennigser Kartoffel-lager mit einer Lagerkapazität von 30 000 t Kartoffeln.Als Driite im Bunde,die aber relativschnell erledigt ist.Der I-Punkt für den ruhenden Verkehr vor der Bahnschranke sind lautPressemeldung ca.120 Güterzüge täglich.Die Schranke hat also die Aufgabe rund 200 malin 24 Std.den Verkehr zum stehen zu bringen.Da steht ein Schild vor der Schranke,das beigeschlossener Schranke der Motor abzustellen ist.Wer als Fussgänger unterwegs ist,weiß,dass die Wirklichkeit anders aussieht.Da Springe in Sachen Klima/Umwelt gut aufgestellt istmuss da also nichts getan werden.Das dem nicht so ist,meint eine Ratsfrau die den Klima-notstand in Springe ausrufen möchte und Ihre Fahnen mit dem Titel Klimaschutz gegenAnzeigetafeln mit Laufband :Motor abstellen,austauschen.Dann gibt es noch den Umwelt-dezernenten der ,vermute ich,mit seiner Arbeit so zufrieden ist,dass Er sich um so eineBagatelle nicht kümmern muss.Ich muss hier noch klarstellen,dass es mir nicht um eineeventuelle Reduzierung der Ernteerträge geht,(siehe Kommentar) sondern einzig undallein um das abstellen der Motoren vor geschlossener Schranke.Für mich sollteeigentlich schon Schluss sein,sich erfolglos für den Klimaschutz einzusetzen und dann dies: