Anwohnerbeschwerde: Pastor bricht Konzert ab

Es sollte wie in jedem Jahr ein rundherum gelungenes Fest rund um den Springer Kirchturm werden, gemeint ist das jährlich stattfindende Andreasfest, doch schon am Freitagabend war um 22.30 Uhr Schluss. Ein oder mehrere Anwohner hatten sich mit einer Lärmbelästigung bei der Polizei gemeldet. Die wiederum klärten vor Ort das Geschehen.

Kurzum trat Pastor Klaus Fröhlich auf die Bühne, und bat die Springer Kult-Band SchwarzWeiß um Beendigung ihres Konzertes. Die sechs Bandmitglieder und hunderte Festbesucher aus nah und fern waren fassungslos, als sie den Grund hörten: Lärmbelästigung!Bei den zahlreichen Konzertbesuchern sorgte der Abbruch für Unverständnis – gegenüber jenen, die sich beschwert hatten.Es ist nicht das erste Mal, dass Anwohner sich bei der Polizei über zu lauter Musik beschweren, in Bennigsen musste vor Jahren das jährliche Schützenfest „beerdigt“ werden, weil eine Anwohnerin, die später nach Bad Münder zog, sich regelmäßig bei der Polizei echauffierte!

Fazit: Das Andreasfest war drei Tage ein buntes und vielfältiges Erlebnis für Jung und Alt. Die Verantwortlichen aus dem Kirchenvorstand haben alles richtig gemacht, die Zahlen und die vielen Gespräche zeigen das auf! Nur ein oder mehrere Anwohner konnten es am Freitagabend nicht ertragen, dass die Gruppe SchwarzWeiß eine große Menschenmenge mit ihrer Musik begeisterte. Solche Bewohner sollten ab sofort an den Pranger gestellt werden, sonst haben wir bald bei jedem Fest die Polizei am Hals!