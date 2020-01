Springe : Ziegernerwäldchen |

NABU Mitglieder pflegen Hecken am Ziegeunerwäldchen



Mitglieder und Freunde des NABU Springe treffen sich am Samstag 01.02.2020

um 09:00 Uhr zur Heckenpflege östlich des Ziegeunerwäldchens. Die Arbeiten werden

gegen 12 Uhr mit einem kleinen Imbiss abgeschlossen. Wer sich der Natur verbunden fühlt und helfen möchte, ist herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich beim NABU Springe,

Michael Borgolte Tel.:05041/620248 oder Rudi Krause Tel.: 050415640 an.