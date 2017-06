The Playfords in Bennigsen - "Luther tanzt"

Lieder der Reformation und ihre weltlichen Wurzeln

Im Rahmen des Kultursommers der Region Hannover 2017 gastierenin Springe-Bennigsen. Veranstaltungsort ist die St. Martin-Kirche in Bennigsen mit ihrer hervorragenden Akustik.Hören Sie Arrengements - unkonventionell, frech, fröhlich, tänzerisch, einfach toll, fließende Übergänge zwischen weltlicher und geistlicher Musik - nicht nur für Lutheraner! Siehe auch "Martin Luther war ein sehr gelehrter und zugleich tief emotionaler Mensch, wovon er überzeugt war, das tat er konsequent. So wurde aus dem lebensfrohen Erfurter Studenten ein extrem asketischer Mönch, der - entsetzt über die Scheinheiligkeit der Kirche seiner Zeit - ungewollt die Reformation anstieß, schließlich alles Asketische über Bord warf, um mit allen Sinnen und vor allem mit Musik die reine Lehre unters Volk zu bringen. Anders als viele seiner Reformatorenkollegen setzte er dabei weniger auf eingedeutschte Gregorianik als auf neue Dichtungen zu bekannten wie neu geschaffenen volkstümlichen Melodien. So wurden „Gassenhauer, Reiter- und Bergliedlein christlich, moraliter und sittlich verändert..." im Sinne der Reformation genutzt. Dass Luther versierter Lautenist war und auch im Kontrapunkt geschult, kam ihm sicherlich dabei ebenso zugute wie seine engen Kontakte zu Ludwig Senfl und Johann Walter. Damit war er Vorbild für unzählige Liederdichter und prägte den typisch protestantischen Choral volkstümlicher Manier.The Playfords schälen den oft vergessenen tänzerisch-fröhlichen Charakter solcher Kirchenlieder wieder heraus, fischen nebenbei auch in der dunklen Vergangenheit manch berühmten Chorals und verhelfen den "bösen ärgerlichen Weisen, unnützen und schandbaren Liedlein auf der Gassen, Feldern, Häusern und anderswo zu singen" zu frischem Leben." The Playfords Eintritt: 20 € / 15 € / 10 € (nummerierte Reihen, innerhalb der Kategorie freie Platzwahl) - keine Ermäßigungen - Abendkasse ab 18:30 Uhr