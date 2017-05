Springe erlebt Ansturm zum zehnten Deistertag

SPRINGE / Region. Zahlreiche Anlässe gab es am heutigen Sonntag für alle Bürger aus nah und fern, um der Springer Innenstadt einen Besuch abzustatten. Zum Maibaumfest, dem Tag der Vereine, dem Deistertag, tausende strömten in die Innenstadt, um bei sonnigem Wetter mit dabei zu sein, aber auch, um anschließend beim verkaufsoffenen Sonntag shoppen zu gehen.

Ab 10.00 Uhr erlebten die zahlreichen Besucher einen Marktplatz voller Abwechslung. Die Veranstaltung begann in der Fußgängerzone mit einem Open-Air-Gottesdienst. Der Posaunenchor Springe spielte „Lobe den Herren“ und „Ich singe Dir mit Herz und Mund“. Nach dem Gottesdienst eröffnete Bürgermeister Christian Springfeld den zehnten Deistertag. Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich versuchte sich am Maibockanstich und danach erhielt der schon in der Woche aufgestellte Maibaum eine große Zahl Vereinsschilder, die seine Zweige schmücken.Kinderaktionen, Kulinarisches, musikalische Darbietungen, der obligatorische Bockbieranstich, all das ließ die Herzen aller Besucher höherschlagen.Auch die Deisterkommunen Bad Münder, Bad Nenndorf, Barsinghausen, Rodenberg, und Wennigsen präsentierten allen Natur- und Kulturentdeckern ein abwechslungsreiches Programm. Auch hier beteiligten sind zahlreiche Vereine, Organisationen und Einrichtungen, um so die Deisterregion lebendig zu gestalten.

Von den Gemeinden aus starteten geführte Wander- und Radtouren, dazu gab es die Möglichkeit zu idyllischen Kutschfahrten. Besichtigungen, Live-Musik und viele attraktive Veranstaltungen innerhalb der Ortschaften rundeten den zehnten Deistertag ab. Alle Besucher erlebten eine attraktive Mischung aus Erlebnis, Information und Spannung – mitten in der Natur, zwischen Deister und Süntel.