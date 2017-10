MGO Kids in Springe

Probenwochenende der MGO Kids

Springe : Landheim Tellkampfschule |

Intensiv haben sich die jüngsten Mitglieder des Mandolinen- und Gitarrenorchesters Empelde auf das große Jubiläumskonzert am 18.11.17 vorbereitet. Die gut 20 Mitglieder verbrachten ein Probenwochenende im Landheim der Tellkampfschule in Springe.

Bereits vor den Herbstferien trafen sich die Spieler am Freitagnachmittag mit ihren Familien auf dem großen Gelände des Landheims zum gemeinsamen Grillen. Während die Kinder schon einmal das Gelände erkundeten, konnten sich Eltern und Betreuer austauschen und kennenlernen, da in diesem Jahr viele neue Spieler zu den MGO Kids gestoßen sind. Nach der Stärkung erhielten auch die Kids die Möglichkeit sich bei verschiedenen Kennenlernspielen näher kennenzulernen und Neues über die Mitspieler zu erfahren. Vor der Nachtruhe schauten dann noch alle zusammen den Disneyklassiker "Robin Hood" als Einstimmung auf das Stück "Sherwood Forest".Der Samstag Vormittag wurde intensiv für die Probenarbeit genutzt. Die Spieler ließen Eindrücke aus dem Film in die musikalische Gestaltung des Stückes einfließen und übten fleißig die insgesamt vier Lieder ihres Konzertprogramms. Lautstärke, Tempo und besonders schwierige Stellen wurden konzentriert erarbeitet. Am Nachmittag kam die Jugendvertretung des Vereins angereist um für Abwechslung zu sorgen. Bei einer musikalischen Ralley auf dem riesigen Gelände konnten sich die Kids austoben und stellten ihren Teamgeist unter Beweis. Trotz vollen Einsatzes hatten alle noch Energiereserven für das anschließende "Zombieball"-Spiel. Nach so viel körperlicher Anstrengung wirkte die nächste Probe fast erholsam. Am Abend wurde es dann noch einmal abenteuerlich. Mutig erforschten die Kids im Dunkeln den Wald und stellten sich der ein oder anderen Mutprobe. Fast so wie Robin Hood im Sherwood Forest.Am Sonntagmittag konnten die MGO Kids unter Leitung von Katharina Schasse den Eltern ihre Fortschritte präsentieren und trugen ein schon fast konzertreifes Programm vor. Dadurch, dass fast alle Spieler der Kids am Probenwochenende teilgenommen haben können die Fortschritte nun in den nächsten Proben aufgegriffen und verfeinert werden. Das Konzert kann kommen!Konzert zum 90jährigen Vereinsjubiläum des Mandolinen- und Gitarrenorchesters EmpeldeSa, 18.11.17 um 16 Uhr in der Marie-Curie-Schule, EmpeldeEintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.