Lange Nacht der Kirchen am 21. Oktober 2017 - zum 5. Mal in Springe!

Alle zwei Jahre findet sie statt, die "Lange Nacht der Kirchen" in Springe.

Auch Altenhagen ist seit einiger Zeit dabei.



In diesem Jahr wird dort der Abend eröffnet.



Hinweis: jedes "Element" dauert etwa eine halbe Stunde, dann bietet ein Shuttleservice Transportmöglichkeiten zu anderen Kirchen an.



Hier das Programm im Einzelnen:

ST. VINCENZ KIRCHE ALTENHAGEN (Ev.-luth.)

"Humor und Kirche"

ST. ANDREAS KIRCHE SPRINGE (Ev.-luth.)

"Durchblick verschaffen"

CHRIST-KÖNIG KIRCHE (röm.-kath.)

"Gospel und Taizé"

ST. PETRUS KIRCHE (ev.-luth.)

"Aus dem Munde der Unmündigen hast du dir Lob zubereitet "



KREUZKIRCHE (ev.-freikirchlich)

"Glücksmomente"



18 Uhr - Eröffnungsandacht19 Uhr - Luther zum Vergnügen20 Uhr - Kirche zum Vergnügen21 Uhr - Kirchenvorstand zum Vergnügen22 Uhr - Der kleine, grüne Kaktus zum Vergnügen23 Uhr - Was für Gott ein Vergnügen ist19 Uhr - Tischdeckengespräch: Begegnen, reden, beten, gestärkt werden. Pizza und Getränke stehen bereit. (Pastor Klaus Fröhlich)20 Uhr - Glasklar und klirrend: Orgelmusik mit Kantor Johannes Schnabel21 Uhr - Gläsern und durchsichtig: Glaskunst von Beate Polderman (Uccelletto) mit  Lesungen von Psalmmeditationen22 Uhr - SERIENkirche: –Die Simpsons in der Kirche - Eine Episode der gelben Zeichentrickfamilie neu entdecken (Diakonin Janette Zimmermann)23 Uhr - tiefgang - die abendandacht: leben, alltag, worship, abendmahl, input, gebet, glauben, loslassen, durchatmen (Worshipband Coramdeo und Prediger Matthias Brust)19 Uhr - Die Frohe Botschaft - Gospel20:30 Uhr - Abendlob mit Gesängen aus Taizé19 Uhr - Wer Ohren hat zu hören, der höre: biblische Geschichten mit M.Fröstl und Y.Mellen. Musik Richard und Philipp Kroth(Geige und Klavier)20 Uhr - Zauber der Querflöte Viktoria Skripek , Annika Demann, Inka Galler u.a., Ltg Adriana Michneva (Musikschule Springe)21 Uhr - Lauter Freude, lauter Wonne: Festliche Musik mit dem Blockflötenorchester Flauto Vivace und Heike Salimi22 Uhr - Ade zur Guten Nacht: Stimmungsvolle Klaviermusik mit Annette Liss23 Uhr - Andacht mit Segen (Pastorin Bartke und Kantor Schnabel)19 Uhr - Hier geht es rund20 Uhr - Over all the earth21 Uhr - Talk & Töne22 Uhr - Worship mit der Jugend23 Uhr - Abschluss-Segen