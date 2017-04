Kulturkreis Springe: Jagdschlosskonzert "Wie der Vater, so der Sohn?"

Springe : Jagdschloss Springe |

DIE FREMDENFÜHRER KOMMEN! So lautet die Überschrift der Einladung zum Konzert im Kaisersaal des Jagdschlosses, zu dem der Kulturkreis Springe am Sonntag, den 23. April 2017, um 17 Uhr einlädt.

Es spielt nämlich das CICERONE ENSEMBLE (der "Cicerone" ist der Fremdenführer), das die Zuhörer in ihrem Gesprächskonzert durch die Musik der beiden Bach-Generationen führen wird. Die drei Künstler Thomas Wormitt, Traversflöte, Adrian Cygan, Barockcello, und Andreas Gilger, Cembalo, werden dazu auf historischen Instrumenten musizieren.

Wie der Titel "Wie der Vater, so der Sohn?" erkennen lässt, geht es um die Familiengeschichte der Bach-Familie: Eingerahmt von Johann Sebastian Bachs zwei Flötensonaten BWV 1034 und 1035 werden Kompositionen der Söhne Wilhelm Friedemann, Johann Christoph Friedrich, Carl Philipp Emanuel und Johann Christian Bach erklingen.



Der Kulturkreis freut sich auf unseren Besuch.



Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung am Nordwall, Springe.