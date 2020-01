Springe : Ev. freikirchliche Gemeinde Kreuzkirche |

Bunt, wild und witzig geht es in unserem kindergottesdienst zu...mit Tanz,Spiel und Action ist f├╝r jeden was dabei­č嬭čśë

#funny #kids #action #wild #colourful #music #dance #friends #boys #girls

Morgen um 10 Uhr in der Kreuzkirche!! Wir freuen uns auf dich.