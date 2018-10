Ingo Oschmann: „Wunderbar – es ist ja so!“

Eine Humorparty mit Pointensalven im Sekundentakt, ein Programm voller verbaler Höhepunkte und menschlichen Abgründen. Kein anderer Comedy-künstler schafft den Spagat zwischen Stand up Comedy, Improvisation und feiner Zauberei so gekonnt, wie er. Seine Abende sind nie gleich, denn jedes Publikum ist anders. Dabei bleibt der Kleinkünstler (er ist nur 1,72 m groß) immer über der Gürtellinie. Ingo gibt wie immer alles, denn alles kann, nichts muss, aber alles muss raus!„WUNDERBAR – es ist ja so!“ ist ein wortreicher, magischer Abend, der sein Publikum in kalten Zeiten mit einem warmen Herzen entlässt. Denn Ingo hat eine Botschaft: „Lachen ohne Reue“. Dabei hebt er sich wohltuend von einer Vielzahl anderer Komiker im deutschsprachigen Raum ab, denn Ingo Oschmann ist alles andere als ein monothematischer Possenreißer.Wer: Ingo Oschmann

Wann.: Samstag 24. November 2018 (Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr)

Was: Wunderbar - es ist ja so!

Wo: KleinkunstBühne Springe, Ratskeller, Zum Oberntor 1, 31832 Springe www.die-kleinkunstbuehne.de

Vorverkauf 31,00 € incl. Getränke (Bier, Wein, Softdrinks bis Ende der Vorstellung) zzgl. Geb. 3,10 € Abendkasse 36,00 €

Kartentelefon: NDZ 05041 – 789 10



oder Dorothea Nagel : 05045 - 1457

Freie Platzwahl!