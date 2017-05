Honigkuchen-Senf-Fest: Ein gigantisches Stadtfest

Eldagsen / Region. Mit einem Open-Air-Gottesdienst vor der evangelisch-lutherischen St. Alexandri-Kirche begann wie immer am letzten Sonntag im Mai das traditionelle Eldagser Honigkuchen-Senf-Fest. Bei herrlichem Sommerwetter, das ist bei diesem Straßenfest fast immer so, hatten die Organisatoren des in der ganzen Region beliebten Stadtfestes wieder einmal alles gegeben, um die über 10.000 Besucher nicht zu enttäuschen. Die 1,2 Kilometer lange Flaniermeile, gemeint ist die Lange Straße, die extra dafür gesperrt wurde, hatte sich zu einem Kunsthandwerkermarkt verwandelt, um an die guten alten Traditionen zu erinnern. Über 100 Buden und Stände schmückten den Stadtkern, wo nicht nur Senf und Honig angeboten wurden.

Nach der offiziellen Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden der Eldagser Werbegemeinschaft, Christian Hagemann,schlenderten die Besucher die 1,2 Kilometer Flaniermeile rauf und runter. Zahlreiche Stände und Geschäfte luden zum Stöbern und Genießen ein. Gleichzeitig hatten alle Geschäfte ihre Türen zu einem verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Für vielfältige musikalische Unterhaltung sorgten die Deister-Jungens, die Band Schwarz-Weiß und die Cover-Rockband Agent-Dee.Aber auch die Kleinen sollten nicht zu kurz kommen. Der Zirkus Bikonelli, Clown Fusel und Zauberer Thorsten Knorz sorgten für großen Spaß. Ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg und riesige Wasserbälle ließen die Augen der Kleinen aufleuchten.Auch für das leibliche Wohl der Besucher war bestens gesorgt. Delikatessen aus der Region waren der Renner und so konnten sich die Gäste aus nah und fern ihre Lieblingsspeise aussuchen.

Das Honigkuchen-Senf-Fest (Das Phänomen von Eldagsen) hat sich in den vergangenen 17 Jahren zu einem Familienfest mit breitem Unterhaltungsprogramm gemausert. Die Organisatoren der Stadt Eldagsen, eine sehenswerte und beliebte Region am Rande des Osterwaldes und des Deisters, hatten auch in diesem Jahr für ein gigantisches Straßenfest gesorgt. Gefühlt hatte die Sonne die ganze Region Hannover nach Eldagsen gelockt.