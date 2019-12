HEILIGE NÄCHTE - die ökumenische Andachtsreihe 2019/20 in der Kirchenregion Springe: "Fürchte Dich nicht"

Die Gemeinden der Kirchenregion Springe laden in diesem Jahr zum 21. Mal zu der ökumenischen Andachtsreihe "Heilige Nächte" ein!

Die einzelnen Veranstaltungen im Überblick:

Nach kirchlichem Verständnis endet die Weihnachtszeit nicht mit dem 2. Weihnachtstag, sondern geht weiter bis Epiphanias, also dem 6.Januar. Deshalb findet während dieser Zeit jeden Abend eine Andacht statt - und zwar jedesmal in einer anderen Kirche oder Kapelle. Manchmal wird auch ein Gottesdienst gefeiert, in dem viele Weihnachtslieder gesungen werden.Festlich geschmückte (sakrale) Räume, Zeit, hinterher ins Gespräch zu kommen und oft sogar noch Tee und/oder Punsch und etwas zu knabbern - es lohnt sich also, sich auf den Weg zu machen!Auftaktandacht mit Pastor Klaus FröhlichWo: An der Kirche, 31832 SpringeAbendgottesdienst mit Weihnachtsliedern, mit Pastor Anselm StuckenbergWo: In der Welle 4, 31832 Springe-GestorfAndacht mit Pastor Reinhard SurendorffWo: Kirchstraße 9, 31832 Springe-VölksenAndacht mit dem Boitzumer Heilige-Nächte-TeamWo: Am Thie 18, 31832 Springe-BoitzumAndacht / Hl. MesseWo: Erzbischof-Joseph-Godehard-Platz 1, 31832 SpringeAndacht mit Prädikantin Cornelia MetzWo: Alte Dorfstr. 2, 31832 Springe-AlferdeAltjahresgottesdienst mit Salbung, mit Pastor Jonathan OverlachWo: Am Wehrturm, 31832 Springe-LüdersenNeujahrs-AndachtWo: Rodelandstr. 3, 31832 Springe-MittelrodeAndacht mit Ulrike Meusel und Lektorin Heike LemonWo: Marktplatz 1, 31832 Springe-EldagsenAndacht mit Pastor Eckhard LukowWo: Zum Nesselberg 28, 31832 Springe-AltenhagenAndacht mit Pastor Eckhard LukowWo: Zum Niederntor 25, 31832 SpringeAndacht mit dem Alvesroder TeamWo: Vor der Höhe, 31832 Springe-AlvesrodeAbschlussandacht (Treffpunkt an der Klosterpforte) mit den Schwestern der Kommunität WülfinghausenWo: Klostergut 7, 31832 Springe-WülfinghausenSiehe auchzum Nachlesen, warum die Heiligen Nächte überhaupt begangen werden und was wir in letzten Jahren dabei erlebt haben: