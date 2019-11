Gottesdienst in der Kreuzkirche Springe

Für viele ist der kommende Sonntag unter dem Namen Totensonntag bekannt.

Wir bevorzugen den Namen Ewigkeits- Sonntag. Und Warum? Wir glauben,dass es in Jesus Christus, ein Leben nach dem Tod gibt, in dem es uns besser gehen wird als je zuvor.

Erfahre mehr darüber. Komm zu unserem Gottesdienst am 24.11.2019 10 Uhr