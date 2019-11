extrem Heimorgeling ...

Springe : Back & Café |

Eine Mischung aus Vortrag und Demonstration, eine kleine Zeitreise durch die Entwicklung der elektrischen Orgel, bis in die Gegenwart. Carsten Wende versucht die Fragen um dieses vielschichtige Instrument zu beantworten. Bei Kaffee und Kuchen kann man mir auf die Finger gucken, per Kamera wird ein Livebild vom Spieltisch auf eine Leinwand geworfen. So kann der interssierte Zuhörer den Erläuterungen folgen und dem Treiben auf der Tastatur zusehen.

Sonnabend den 30. Nov. ab 15:00 Uhr, im Back & Café, 31832 Springe, Burgstr. 15 / Ecke Schulstraße.