ANTARCTICA - Das letzte Paradies. Live-Multimediareportage mit dem Fernsehjournalisten Peter von Sassen

Springe : Bergdorfhalle |

Am 23. März 2018 besucht der Fernsehjournalist Peter von Sassen bereits zum dritten Mal die Bennigser Interessengemeinschaft mit einer Live-Multimadiareportage. Diesmal handelt es vom Südpol, den der Journalist bereits 9 mal selber bereist hat.

Von Sassen wird eigene Erlebnisse mit historischen Tatsachen gepaart in einen fesselnden und eindrucksvollen Vortrag verpackt präsentieren, wie gewohnt mit hohem technischen Aufwand.



Der Eintrittspreis von 15,00 € beinhaltet Snacks die in der Pause angeboten werden.



Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr in der Bergdorfhalle Lüdersen. Einlass ist ab 18:00 Uhr.



Der Vorverkauf beginnt ab dem 1. Februar in der Süllbergapotheke und im Therapiezentrum Bennigsen.



Karten werden aussschliesslich im VVK angeboten.