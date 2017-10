1. "Concordia" Gestorf Herbstkonzert

Springe : Gaststätte: Krüger`s in Gestorf |

Der Gesangverein „Concordia“ Gestorf von 1865 lädt alle Freunde der Chormusik zu seinem ersten Herbstkonzert am Samstag, 28.10.2017, herzlich ein. In der Vereinsgaststätte „Krüger`s“, Calenberger Straße 17 in Gestorf, beginnt um 17:00 Uhr, Einlass 16:30 Uhr, das Konzert.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Detlef Nietsch bieten wir den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm aus unserem reichhaltigen Repertoire an. Freunde des Chorgesanges möchten wir mit einem Strauß bunter Melodien erfreuen. Mit unserem befreundeten Chor aus Hannover, der Liedertafel Limmer v. 1885, werden die Zuhörer einen Klangkörper von ca. 50 Sängern erleben.

Besonderes Programm-Highlight ist der gemeinsame Auftritt der Pianistin Nicoleta Ion am Klavier und ihrer Tochter Leandra an der Geige.

Weitere kleinere Highlights führen durch das gesamte Konzertprogramm.

In Kürze beginnt der Kartenvorverkauf, Preis: 8,00 € durch die Sänger und an der Nachmittagskasse ab 16:30 Uhr.

Karten-Vorbestellungen sind auch per E-Mail: gv.concordia.gestorf@hotmail.de, möglich.



Sollten Sie am Samstag verhindert sein, dann haben Sie das Glück uns auch hier zu hören….



Gastgeber: Die Liedertafel Limmer von 1885

singt am Sonntag, 29. Okt 2017 um 16:00 Uhr in

Hannover-Davenstedt in der Grundschule:

"In der Steinbreite 54".

Eintrittskarten für 8,00 € unter Tel.: (0511) 40 06 96 98 oder an der Tageskasse.