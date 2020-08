Anzeige

Weihnachtsgeschichte

Für eine Weihnachtsgeschichte eigentlich ein bischen früh.Aber der Weg ist weit.

Kurz vor Weihnachten,Dezember 1955 war ich (16 Jahre alt)mit einem Frachtschiff

auf dem Weg nach Memel.Wir erreichten Memel bei gutem Wetter und alles schien in

Ordnung.Das änderte sich aber mit zunehmend schlechtem Wetter und letztlich dem

Untergang des Frachters "HUBERT SCHRÖDER "Ich selbst habe damals ein paar

Fotos machen können aber war der Meinung,es müsste doch auch Aufnahmen von

Land her geben.Ich wurde nicht fündig.Über Touristinfo Klaipeda erfuhr ich von dem

Schifffahrtsmuseum.Die hatten aber Null Informationen über diesen Vorgang.Jetzt

war ich an der Reihe Informationen zu liefern.Das Ostpreußenblatt und Memeler

Dampfboot haben darüber berichtet.Ich wollte also noch einmal die Unfallstelle

besuchen,mit der Fähre von Kiel nach Klaipeda aber die Reisebestimmungen ändern

sich ja laufend.So muss die Weihnachtsgeschichte noch warten.

Mit freundlichen Grüßen auch an das Schifffahrtsmuseum in Klaipeda



Werner Müller

