Mitfahrbänke vernetzen unsere Ortsteile

Seit 2015 werden in deutschen Städten und Gemeinden zunehmend Mitfahrbänke aufgestellt. In Gegenden oder Zeiträumen mit längeren Taktzeiten im öffentlichen Personennahverkehr soll auf diese Weise die Mobilität von Menschen ohne Auto (Jugendliche ab 18 Jahren, Ältere usw.) verbessert werden. Auch die bessere Vernetzung von Ortsteilen untereinander und mit dem Hauptort ist ein Beweggrund für Gemeinden, dieses Konzept zu verfolgen. So auch in Springe, wo zum Beispiel eine Mitfahrbank auf dem Parkplatz von REWE am Osterland steht. In Lüdersen sieht man sie an der Bergdorfstraße/Ecke Holzweg, in Hüpede in der Nähe der Haltestelle Krugstraße an der Bennigser Straße. Die Idee entstand im Kopf von Anja Hagedorn aus Lüdersen. Rasch war auch Lüdersens Ortsbürgermeisterin Ursel Postrach begeistert. Ortsräte aus Hüpede und Bennigsen schlossen sich der guten Sache an.

Doch wie funktioniert zu „Coronazeiten“ der Ablauf, darf ich als Autofahrer mit Maske behilflich sein?