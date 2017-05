Großartiger Benefiz Abend für Holger Bode

Am heutigen Freitag fand im überfüllten Berggarten in Eldagsen ein Benefiz Abend zu Gunsten des an ALS erkrankten Eldagser Holger Bode statt. Organisiert wurde der Abend durch die erste Vorsitzende des Gospel Chors „Con Voice for Jesus“, Britta Hagemann aus Eldagsen. Sie kennt die Familie Bode zu gut und sie weiß, dass solch liebe Menschen Unterstützung brauchen. Nein nicht in Afrika, sondern hier in Eldagsen ist Hilfe für Holger Bode notwendig. Kurzerhand entschloss sie sich dafür. „Er, so Britta Hagemann, der schon seit ganz vielen Jahren als Baumpfleger für die Stadt Springe unterwegs ist, hat auch für unsere Stadt Eldagsen viel getan, heute geben wir ihm etwas davon zurück“.Mit Adel Tawils neuem Song „Ist da jemand“ begann dieser besondere Abend für Holger Bode. Die Trommelgruppe Yovo unter der Leitung von Thomas Klawier und der Chor der St. Alexandrigemeinde in Eldagsen „Con Voice for Jesus“ unter Chorleiter Lars Karrasch waren gekommen, um den Abend musikalisch abzurunden. Der Freundeskreis von Familie Bode bereitete ein leckeres Buffet vor und Matthias Mahlert und sein Team vom Berggarten Eldagsen sorgten nicht nur für Getränke! Durch das Konzert sollte auf diese schreckliche Krankheit aufmerksam gemacht werden und über aktuelle Entwicklungen in der Forschung gegen ALS informiert werden.