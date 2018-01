"Botschaften, die ins Leben fallen"

Springe : St. Alexandri Kirche Eldagsen |

Unter dieser Überschrift fand am gestrigen Freitag, 12. Januar 2018, ein Info-Abend im Eldagser Pfarrhaus statt.

Der Titelgehört zu einer Seminarreihe von 17 Glaubenskursen, die "Stufen des Lebens" genannt werden.(siehe Fotos). Anders als z. B. im Gottesdienst, wo es vorrangig ums Hören (der Predigt etc.) geht, gibt es hier viel zum. So manche*r bekommt dadurch einen ganz anderen Zugang zu biblischen Texten.Vor zwei Jahren hat die Eldagser Gemeinde bereits einen Kurs durchgeführt - und viel positive Resonanz dafür bekommen (Links siehe unten).Dieses Mal geht es um Texte aus dem Neuen Testament - hier ein Auszug aus dem Flyer:Die 4 Kurseinheiten werden alternativ zu verschiedenen Zeiten an 3 verschiedenen Tagen an 3 verschiedenen Orten stattfinden. Teilnehmende aus Eldagsen können nach Alferde, Evangelische in die katholische Gemeinde kommen und umgekehrt.Damit wir besser planen können, geben Sie bei Ihrer Anmeldung einen Wochentag an. In der Regel ist es gut, wenn die Gruppen kontinuierlich zusammen bleiben. Wer jedoch an dem gewählten Termin aus persönlichen Gründen verhindert ist, darf auch gerne die Gruppe wechseln.Donnerstags, 1. / 8. / 15. / 22. Februar 201819.30 - 21.30 UhrDorfgemeinschaftshaus Alferde, Güldener Winkel 1Freitags, 2. / 9. / 16. / 23. Februar 201815.00 -17.00 UhrKath. Pfarrheim Eldagsen, Holzgrefestraße 3Freitags, 2. / 9. / 16. / 23. Februar 201820.00 -22.00 UhrEv. Pfarrhaus Eldagsen, Marktplatz 1Gemeinsamer Abschlussabend aller Gruppen:Freitag, 9. März, 19.30 Uhr, Ev. Pfarrhaus EldagsenVerantwortlich: Ev.-Iuth. St. Alexandri Kirchengemeinde EldagsenKontakt: Birte Flade, Tel. 05044-4300EMail: birte.flade@gmx.deText: Stufen des Lebens / Ev.-luth. St. Alexandri Kirchengemeinde Eldagsenzu Beschreibungen des Kurses 2016: https://www.myheimat.de/themen/stufen-des-lebens.h...