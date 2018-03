31. März 2018: Osterfeuer in Bennigsen

Nun hat es doch geklappt: Auch in diesem Jahr richtet die Ortsfeuerwehr Bennigsen am 31. April auf dem alten Sportplatz Zur Schille / Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße das traditionelle Osterfeuer aus.



Die Anlieferung von Grünschnitt, keine Wurzeln, kann vormittags, in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr erfolgen.



Ab 18 Uhr erwarten die Kameraden der Feuerwehr Bennigsen die Bürger und Gäste aus nah und fern auf dem Festplatz, um ein paar nette Stunden miteinander zu verbringen. Das Anzünden des Osterfeuers erfolgt mit Einbruch der Dämmerung.