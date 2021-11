WINTER- SONNEN - WENDE

Springe : Historische Windmühle |

Wintersonnenwende





„In steter Veränderung ist diese Welt. Wachstum und Verfall sind die wahre Natur. Die Dinge erscheinen und lösen sich wieder auf. Glücklich wer sie friedvoll und einfach nur betrachtet“ (Buddha)

Die Geburt des Lichts soll in Bennigsen 21.Dezember 2021 begrüßt werden.



Es ist die längste Nacht im Jahr. Die Sonne wird an diesem Tag, Dienstag 21.Dezember 2021 bereits gegen 17.00 Uhr ‚untergehen‘.



Die Zeit der Dunkelheit steht im Zenit, doch das Licht , das Helle, das Leichte und Warme, ist schon wieder spürbar.



Es heißt die Muttergöttin, die Erde-, bringt in der Zeit der größten Stille und Dunkelheit das neue Lichtkind, den Sonnengott auf die Welt und somit beginnt neues Leben.



Die Tage zuvor, sehr kurz und dunkel, sind, auf die Wiederkunft der Sonne zur Wintersonnenwende am 21.Dezember nun vorbereitet.



Das Licht-, was zum Wachstum für Pflanzen Tier und Mensch unverzichtbar ist, soll symbolisch an diesem Tag/Abend durch mitgebrachte Kerzen, die im Mühlengarten aufgestellt werden, den neuen Lebenszyklus empfangen.



Es soll ein kleines Fest der Zuversicht-, Besinnung und Unbeschwertheit -, wo Erwachsene und Kinder sich dran erfreuen, sein.



Altes loslassen um Neues zu beginnen.



Nach einem Lichtspruch, den wir gemeinsam sprechen, können Kinder und Erwachsene sodann mit Percussion, die zur Verfügung stehen, und auch mitgebracht werden können, das kommende Licht, wo der Kreislauf des Lebens wieder von vorne beginnt, fröhlich begrüßen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Treffpunkt: 21.Dezember 2021 17.00 Uhr

Lüderserstr. 14, Bennigsen