Weihnachtsmarkt der Bennigser-Interessen-Gemeinschaft am 2. Adventswochenende

"Der wohl schönste Weihnachtsmarkt" in der Stadt Springe öffnet für Sie am Samstag, 09.12.2017 ab 15:00 Uhr und am Sonntag, 10.12.2017 ab 14:00Uhr.

Die Organisatoren der BIG freuen sich für Ihre Einwohner, Gäste und Freunde zum 36. Mal einen attraktiven Weihnachtsmarkt in der wunderschönen Umgebung der ev. St. Martinskirche und dem Bennigser Rittergut zu präsentieren.

Die Marktleiter freuen sich schon auf die leuchtenden Kinderaugen, wenn sich der BIG Weihnachtsmann, in seinem imposanten Kostüm, den Weg durch die, von unzähligen Nordmanntannen gesäumte, Weihnachtsmeile bahnt. Er bringt kleine Geschenke in seinem Jutesack mit und steht auch bereitwillig für ein Erinnerungsfoto bereit. In der urigen Atmosphäre der Jurte können unsere jüngsten Besucher unter Aufsicht der CVJM Betreuer selber Kerzen ziehen oder Stockbrot backen. Auch der mobile Schmiedetisch ist ein beliebter Anlaufpunkt. Für die sportlichen unter unseren Besuchern hält die FC Bennigsen Fußballjugend ein Torwandschießen bereit. Natürlich sollte auch nicht eine Runde auf dem Kinderkarussell fehlen.Soviel Bewegung macht natürlich auch hungrig. Die vielen verschiedenen Stände unserer Austeller von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Gewerbe bieten dafür eine bunte Palette an winterlichen Spezialitäten an. Ob Kaffeetafel im beheizten Gemeindehaus, süße Creps oder Schmalzkuchen, Grillspezialitäten von der Feuerwehr, Wildschein vom Holzgrill, Spießbraten, Kartoffelpuffer und Pizza, eine kalte oder warme winterliche Getränkespezialität, Für Jeden ist sicher etwas dabei.Natürlich kommt auch Kultur und Kunst auf unserem Markt nicht zu kurz. Am Samstag hören wir weihnachtliche Klänge des Musikvereins und die Fotogruppe stellt Ihre Exponate in der gemütlichen Umgebung der alten Schmiede aus. Am Sonntag erwartet Sie ein kostenloses Chorkonzert in der Kirche und es ist uns gelungen Peter von Sassen für eine Lesung zu gewinnen. Diese findet in der Schmiede statt. Unsere Kunsthandwerker finden Sie gut verteilt auf dem Marktgelände. Sie bieten von Holzskulpturen über Stickwaren und Handarbeiten, bis zu Kunstgewerbe an.Wie auch schon in den vergangenen Jahren haben Sie mit etwas Glück die Möglichkeit eine unserer vielen Nordmanntannen als Weihnachtsbaum mit nach Hause zu nehmen. Als Trostpreise erwarten Sie attraktive Gutscheine unserer Weihnachtsmarktstände oder Bennigser Gewerbebetriebe. Auch der Weihnachtsbraten kann am Losstand des Lions Club gewonnen werden. Bei der beliebten Entenverlosung der anderen Art, können Sie am Stand der Gemeinnützigen Bäder GmbH kleine Gewinne erspielen.