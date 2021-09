Wahltag: Entscheidung 03.Oktober 2021

Springe : Cafehaus Kaffeemühle |

Täglich werden Entscheidungen getroffen, von jedem abverlangt. Beruflich sowie privat.



Wird Weg A gegangen wissen wir häufig nicht wie es gewesen wäre den Weg B zu gehen.



Bei der Wahl, für die Vertreter unserer Interessen, hat jeder eine Entscheidung getroffen.



Die Arbeit der 'Neuen' wird zeigen ob die Entscheidung günstig oder ungünstig ist.



Ein Entwicklungsprozeß !



Auch bei uns vor Ort in Bennigsen: Drei neue Baugebiete.

Die neu gebaute Schule, bald fertig gestellt.



..und seit April 2021 : Eine kleine Eistheke..



Ein Entwicklungsprozeß !



Sonntag 03.Oktober 2021 ab 14.00 Uhr nun endlich auch



Mit einem kleinen Sektempfang verbunden:



Die offizielle Eröffnung des Cafehauses Kaffeemühle



Neben Informationen, werden an diesem Sonntag Kaffee/Kuchen/Eis/Cocktails und frisch gezapftes Gilde Ratskeller Premium Pils angeboten.



Am Klavier live: Achim Kück/Bennigsen