Vortrag: Gesunde Ernährung- Was ist das?

- Unter diesem Motto steht der am Dienstag, den 23. Januar 2018 um 15:00 Uhr in unserer Praxis stattfindende Vortrag des Ernährungsberaters Stefan Chlupka.Mit dem Dipl. Oecotrophologen und Personaltrainer haben wir einen weiteren, hoch kompetenten Netzwerkpartner gefunden, mit dem wir zukünftig gerne zusammenarbeiten werden um unser Leistungsangebot für Ihre Gesundheit zu erweitern.Wenn Sie Stefan gerne kennenlernen möchten, nutzen Sie die Gelegneheit bei unserer Begrüßungsveranstaltung.Es sind 15 Teilnehmerplätze frei. Die Anmeldung erfolgt vor Ort in der Praxis mit der Zahlung von 5,00 € Unkostenbeitrag.



Freuen Sie sich auf die Kurse mit Stefan im kommenden Jahr!