Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Durch den Osterwald fast auf den Fast

Vom Wanderparkplatz aus geht es am Klostergut Wülfinghausen vorbei in den Osterwald. Nach kurzer Zeit erreichen wir den Pionierweg, von dem es aufwärts durch die Drachenschlucht, am Steinernen Herzen, den Kattlöchern und der Sennhütte vorbei zum kleinen Naturschutzgebiet St. Avold geht. Die letzten 500 m auf den Fast, den höchsten Punkt im Osterwald, ersparen wir uns, weil die Aussicht leider völlig zugewachsen ist. Auf unserem Rückweg kommen wir an der Königskanzel und der Barenburg vorbei und können von einem weiteren Aussichtspunkt einen schönen Blick auf den Deister und die umliegenden Dörfer werfen. Von unserer Einkehr im Café am Waldkater sind es dann nur noch 800 m zum Parkplatz zurück. Für unterwegs gilt „Rucksackverpflegung".Wegstrecke: Auf der ca. 15,5 km lange Strecke sind insgesamt 650 Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke verläuft auf breiteren und schmaleren Waldwegen und auf gut befestigten Forstwegen. Wer Stöcke hat, sollte sie mitnehmen.Sie würden gerne zusammen mit anderen netten Menschen interessante Entdeckertouren in sowie auch im Umfeld von Hannover unternehmen? Gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover.