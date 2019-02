Tag der offenen Tür bei Tanzsportabteilung des WSV Bennigsen

Springe : TSA im WSV Bennigsen |

Endlich (mal wieder) tanzen?



Dann schaut bei uns rein!



Die Tanzsportabteilung des WSV Bennigsen öffnet die Türen am

Sonntag, 10.02.2019 von 15.00 bis 17.00 Uhr.



Ein Programm zum Zuschauen und Mitmachen.

Es gibt Kaffee,Kuchen und ein Glas Prosecco.



Die Veranstaltung findet in Bennigsen, im TSA-Saal am Osterland 15/ Am Bergfelde

hinter dem Restaurant Akropolis statt.