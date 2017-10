Spielzeugbasar Lüdersen

Springe : Bergdorfhalle |

Auch in diesem Jahr findet wieder unser bewährter und erfolgreicher Spielzeugbasar statt.

Verkauft werden gebrauchte Spielsachen für Babys und Kinder, Kinder- und Jugendbücher, CDs, Kassetten und Videos, Computerspiele, Kinderfahrräder, Roller, Laufräder, Bobbycars und alle weiteren Fahrzeuge. Inliner, Rollschuhe, Schlittschuhe, Schlitten, Kostüme, Sandspielzeug, Kinderwagen und das Zubehör... also alles was unter den weiten Begriff Spielzeug und Fahrzeuge für Kinder fällt.



Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt: In unserem Basar-Café gibt es Kaffee, Tee, Kuchen und andere Getränke. Gern können Sie Kuchen auch in Ihrer eigenen Box mit nach Hause nehmen.



Sie möchten Ihr Spielzeug auf unserem Basar verkaufen? Dann melden Sie sich bitte bei uns.

basar-luedersen(at)gmx.de



weitere Informationen unter:

http://basarluedersen.beepworld.de