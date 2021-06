Springe : Historische Windmühle |

Traditionell wird in der Regel jährlich immer am 1. Sonntag/Monat von Mai - Oktober die Historische Windmühle/Bennigsen geöffnet. Neben diversen Aktionen wie z.B Musik, Ausstellungen, Lesungen wird zu jeder Veranstaltung Kaffee und Kuchen sowie selbstgebackenes Brot aus dem Holzbackofen angeboten. Dabei werden die Gäste individuell begrüßt und es werden die neusten Informationen in und um die Mühle herum weiter gegeben.



Bedauerlicherweise wurden wir, wie so viele Andere, von der Pandemie und den damit verbundenen Regeln, in diesem Jahr, 2021, ausgebremst.



Somit öffnen wir die Historische Windmühle nun erstmals, nach langer Zeit, am Sonntag 06.06.2021, ab 14.00 Uhr. Wir freuen uns eine Ausstellung der Bennigser Martina Patyck präsentieren zu können.

Damit ist die Möglichkeit verbunden sich zum einen kleine Exponate der Bennigser Martina Patyk, Sonntag 06. Juni 2021, anzuschauen-, zudem bei u.a. Kaffee und Kuchen auf dem Mühlenhof sich auszutauschen und/oder einige Meter weiter sparzierend gehend am Jahrhundertzaun sich ein Eis von der Eistheke an der Lüderserstr. 14 zu holen. Dort kann der Besucher außerdem, bezüglich der Historischen Windmühle

über eine kleine Informationstafel, den Werdegang- von 1884 bis dato, lesen.

Darüber hinaus gibt es neue Informationen über den Fortgang der Restaurierung der Galerieholländers..

Und natürlich, über die Kamera, den Blick direckt in das Nest der Turmfalken.



Hygiene Regeln werden selbstverständlich beachtet und durchgeführt.



Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch.