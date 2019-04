MÜHLENCAFE ÖFFNET

Springe : Historische Windmühle |

Ab 05.05.2019 ist es soweit. Die Historische Windmühle in Bennigsen öffnet somit wieder am 1. Sonntag des Monats von Mai bis Okt. das Mühlencafe. Ab 14.00 Uhr können Besucher von Nah und Fern am 05.05.ab sich an verschiedenen Käsekuchen Sorten erlaben. Doch auch Dinkelbrot aus dem Holzbackofen sowie die altbewährte deftige Bratwurst ist dabei. Waldmeisterbowle zum Auftakt ist bereits Tradition.

Die Erweiterung des Jahrhundertzaunes kann an der Lüderserstr. 14 bestaunt werden. 200 Jahre alte Eichenbalken, aus einem abgetragenen Fachwerkhaus aus der Südheide, versehen mit altem Eisen, wie Bsp. Eggen, Sägen, Sackkarre etc. sowie neuen Eisenteilen und einem Mühlstein, sind die Einfriedung des dazugehörigen Mühlengartens. Neben den Bienenstöcken im Mühlengarten (es gibt Mühlengarten Bienenhonig) ist ein FACH- KUNST-WERK entstanden, welches bei den nächsten ‚offenen Sonntagen‘ besichtigt werden kann. Vorgesehen ist die Eröffnung im Spätsommer 2019.

Doch auch der Jahrhundertzaun ist als Kunstwerk zu sehen. Da gibt es die –Schlüsselblume-, das FROVO Konzert, den -Versuch der Annäherung- den -Ruh Schuh-, die -Unendlichkeit der Gedanken- die –Blumenkinder- und vieles mehr.

Somit lohnt sich ein Besuch in und um die Historische Windmühle von b.