Lebenshilfe Springe gewinnt und hebt ab

Bei einer kleinen Feier auf dem Gelände der Lebenshilfe in Springe dankten die Verantwortlichen R+V Bezirksdirektor Uwe Lenz für sein Kommen. Hatte doch die R+V Versicherung dass alles ermöglicht, was die glücklichen Augen vor sich sahen. Endlich können auch sie, trotz schwerer Behinderungen, sich etwas sportlich betätigen, was sie mit Freude auch sofort umsetzten. Mit einer kleinen Grillparty endete die Vorstellung dieser neuen Attraktion auf dem Gelände der Lebenshilfe in Springe. Die Freude und Dankbarkeit spiegelte sich in den Augen der Bewohner wieder.