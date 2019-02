Kurs zur Gewichtsreduzierung

Springe : Therapiezentrum Bennigsen |

Möchten auch Sie gerne einige Pfunde verlieren?



Sie haben schon einige Male versucht abzunehmen, aber der Erfolg wollte sich nicht auf Dauer einstellen? Damit sind Sie nicht alleine. Die Ursache dafür ist der sogenannte „Jojo - Effekt“ nach einer Diät.



Die Diäten entziehen dem Körper vor allem Wasser und Muskelmasse. Der Körper senkt den Energiebedarf und schaltet auf Sparflamme! Wird nach einer Diät wieder normal gegessen, kommen die mühsam verlorenen Pfunde schnell wieder zurück.



Meist sogar noch mehr, als vor der Diät.



Aus diesem Grund ist es ratsam keine Diät sondern eine langfristig gesunde Ernährungsumstellung durchführen.



In meiner persönlichen Einzelberatung oder als Gruppenmodell „gesund abnehmen“ bekommen Sie bei mir keine Diät verordnet! Ich zeige Ihnen worauf es ankommt, die eigene Ernährung umzustellen, um gesund an Gewicht zu verlieren. Zudem erlernen Sie verschiedene Möglichkeiten Ihr Gewicht dauerhaft zu halten.



Der Kurs beginnt am 17. April und findet immer mittwochs um 19 Uhr und samstags um 9:00 Uhr über die Dauer von 6 Wochen statt. Ihr Kursleiter ist der Ernährungswissenschaftler Dipl. oec. troph. Stefan Chlupka.