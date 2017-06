Kinder, Picknick und Gitarre: der erste Sommerferien-Sonntag in der Kirchenregion Springe (25. Juni 2017)

Der 25. Juni ist der erste Sonntag der niedersächsischen Sommerferien - und die Gemeinden der Kirchenregion Springe laden herzlich ein:

SPRINGE

VÖLKSEN

GESTORF

Dielädt um 10 Uhr zumein - einem Gottesdienst für die Kleinsten (in Begleitung von Erwachsenen).Ab 11 Uhr ist dann Gottesdienst für die "Größeren" mit Pastor Eckhard Lukow. Auch der Kinder-Gottesdienst beginnt zunächst in der Kirche; anschließend geht es ins Gemeindehaus zum Hören biblischer Geschichte, Basteln und Singen.Abkann, wer möchte, in denkommen, am besten mit einer Decke, etwas zu Trinken und zu Essen, und dem nötigen Geschirr - alles was man für ein Picknick braucht.Wer Zeit und Lust zum Spielen und Sich-Bewegen hat, hat die Auswahl zwischen einem großen „Vier gewinnt“, Cross Boule und einem Schwungtuch.Umstartet einmit der Überschriftin der Johanneskirche. Gedacht ist er für alle, die auch mal andere, offenere Gottesdienstformen mögen und gestaltet wird er von Diakonin Corinna Bormann.und solche, die es werden wollen, sind umin die Kirche nach Gestorf eingeladen: dort findet die 1. Gestorferunter dem Mottostatt. Zu Gast ist. Der Eintritt ist frei!